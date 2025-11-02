Tähtiopettaja Kia Lehmuskosken TTK-taival päättyi jo kolmannen kerran keskeytykseen.

Tanssii Tähtien Kanssa -sarjan jaksossa 2. marraskuuta kerrottiin Marko "Mörkö" Anttilan joutuvan keskeyttämään kilpailun yhdessä tähtiopettajansa Kia Lehmuskosken kanssa loukattuaan jalkansa.

Kaksikko saapui MTV Uutisten haastatteluun heti suoran lähetyksen päätyttyä. Jalkansa aamulla satuttanut Anttila kertoi päivän olleen pitkä.

– Eikä oikein tiennyt tasan tarkkaan, mitä tapahtuu. Ja tämä on nyt lopputulema. Jalalla ei pysty hetkeen tanssimaan ja sille ei voi mitään. Kyllähän se harmittaa aika paljon, hän kuvaili.

Lehmuskoski puolestaan sanoi olonsa olevan väsynyt.