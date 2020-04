Live kello 19.30: Huoltovarmuuskeskus kertoo lisää suojainsotkusta, luvassa uusia potkuja tai tarkennuksia hankintasääntöihin? Seuraa infoa hetki hetkeltä

Työ- ja elinkeinoministeriö on saanut tänään ulkopuolisen selvityksen siitä, miten Huoltovarmuuskeskus (HVK) päätyi tilaamaan epäkelpoja kasvomaskeja yrittäjiltä, joiden kanssa sen ei olisi pitänyt tehdä kauppoja. Sekoilun vuoksi HVK:n johtaja Tomi Lounema erosi jo aiemmin menetettyään pääministeri Sanna Marinin (sd.) luottamuksen. Lisäksi eilen HVK:n hallitus kertoi vapauttaneensa työvelvoitteesta kaksi johtoryhmän jäsentä kasvomaskikauppojen selvittelyn ajaksi.

HVK tilasi Kiinasta suojavarusteita myös kauneusalan yrittäjä Tiina Jylhältä, jolla on talousrikoshistoriaa. Tilaus on jumissa, koska virolainen pankki jäädytti HVK:n Jylhälle lähettämät rahat. Jylhää edustavan juristi Kari Uotin mukaan sopimus on silti yhä voimassa.