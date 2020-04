Liikemies Onni Sarmaste avautuu piinaviikoistaan MTV Uutisille – joutui pakenemaan uhkailujen takia kodistaan: "En pysty enää palaamaan sinne"

Liikemies Onni Sarmaste on väsynyt mies. Hän ei ole nukkunut kolmen viime viikon aikana kuin pari tuntia yössä. Ensin oli hirveä kiire järjestää Kiinasta suojamaskeja Suomeen ja hän istui puhelimessa keskimäärin 15 tuntia vuorokaudessa.

"On tämä erikoista"

Joutui muuttamaan kotoaan

– Mediamyllytys varmaan laannutti tilanteen, ja nyt on ollut rauhallisempaa. Poliisikin tietää nämä uhkailut ja ketkä niiden taustalla ovat, joten tilanne laukesi. Enää Helvetin enkelit eivät ole perässäni.

– Joudun muuttamaan siitä asunnosta pois, eli en pysty enää palaamaan kotiini. Minulla on onneksi paljon ystäviä, joilta olen saanut apua. Mutta tämän kohun seurauksena joudun varmaan hankkimaan turvamiehen ja salaamaan kaikki omat tietoni.

Jylhän väitteet absurdeja

– Jylhän väitteet siitä, että olisin vienyt häneltä rahat, on absurdi. Hänelle on maksettu 2,5 miljoonaa ennakkomaksua maskeista, joten millä tavalla minä olisin varastanut häneltä?

Sarmasteelle on jo maksettu koko summa, Jylhälle ennakkomaksu, joka tosin on jäädytetty Viron valtion toimesta.

Jylhä oli yksi toimittajista

– Minä rupesin kyselemään eri tahoilta, mistä saadaan suojamaskeja, kun koronavirusepidemia alkoi Suomessa. Minulle kerrottiin, että on olemassa suomalais-virolainen sairaala, joka ostaa maskeja Kiinasta. Minä en tiennyt, että Jylhä oli tämä sairaalayrittäjä.

Ei syytä perua kauppaa

Sarmasteella ei ole aikaisempaa kokemusta suojamaskibisneksestä, mutta hänellä on yhteyksiä Kiinaan. Niinpä hän otti yhteyttä maaliskuun loppupuolella Huoltovarmuuskeskukseen ja tarjoutui toimittamaan pikaisesti Kiinasta Suomeen suojamaskeja.

– Olen aika hyvin verkostoitunut ja olen ollut mukana monessa. Olen rahoittanut monia bisneksiä ja minulla on kokemusta terveydenhuollosta. Lisäksi minulla on paljon tuttuja, jotka tekevät tämän alan bisnestä, joten tiesin, että pystyn järjestämään Suomeen maskeja, hän kertoo.

– Maskit on otettu käyttöön, joten juridisesti on hankala tilanne perua mitään. Olen toimittanut kaiken mitä on tilattu. Minulta tilattiin maskeja siviilikäyttöön, ja olen ne toimittanut, hän sanoo.