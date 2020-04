Kuka tilasi ja mitä? Kiistanalaisia maskeja Suomeen tuonut Onni Sarmaste MTV:n vieraana: "Minulle on ilmoitettu, ettei kanssani saa keskustella tästä asiasta"

Myös Yhdysvalloissa tavaran täytyy olla testattua

Yhdysvaltalaismediassa KN95-suojainta on kuvattu Kiinan vastineeksi N95-suojaimelle, joka on käytössä Yhdysvalloissa.

Sarmaste ei osaa sanoa, keneltä ohjeet tilaukseen on saatu. Hänen näkökantansa asiaan on alusta alkaen ollut, että hän on toimittanut sitä tavaraa, mitä häneltä on tilattu. Sarmaste uskoo valikoituneensa tuotteiden toimittajaksi, sillä hän pystyi järjestämään suojaimia nopealla aikataululla.