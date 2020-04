Ministeri Haatainen: Näiden laiminlyöntien takia Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja erosi

Haatainen kertoi asiasta eduskunnan täysistunnossa tiistaina vastauksena Sari Essayahin (kd.) kysymykseen suojavälinehankintojen ja niitä koskevan selvityksen jatkosta. Aiemmin syyksi Louneman eroon on kerrottu suojavälinehankinnassa ilmenneet puutteet ja luottamuspula sen enempiä täsmentämättä.

– Siitä on pidettävä huolta, että kaikissa valtion alaisissa laitoksissa noudatetaan voimassaolevia toimintasääntöjä ja ohjeita, ja tähän haluan vastauksia. Mitä tulee kauppoihin ja yksityiskohtiin, en ministerinä niihin voi tässä tilanteessa tietenkään vastata, vaan odotan sitä selvitystä, mikä sieltä on tulossa, Haatainen sanoi täysistunnossa.

Kaksi HVK:n johtoryhmän jäsentä hyllytetty

HVK tilasi Kiinasta suojavarusteita myös kauneusalan yrittäjä Tiina Jylhältä, jolla on talousrikoshistoriaa. Tilaus on jumissa, koska virolainen pankki jäädytti HVK:n Jylhälle lähettämät rahat. Jylhää edustavan juristi Kari Uotin mukaan sopimus on silti yhä voimassa.