Mahdollisia listeriaan sairastuneita on satoja.

Tukholmassa 15 henkilöä on joutunut sairaalaan sairastuttuaan listerioosiin, uutisoi muun muassa Ruotsin yleisradio SVT.

Henkilöt ovat syöneet Coco & Carmen -nimisessä luksusravintolassa Tukholman Östermalmilla.

Syyskuun lopulla ravintolassa syöneiltä henkilöiltä on tällä hetkellä tullut 80 ruokamyrkytysilmoitusta Tukholman kaupungin elintarviketurvallisuusviranomaiselle.

Tartuntatautilääkäri Maria Rotzén Östlund kertoo SVT:lle, että neljä hoidettavasta potilaasta on saanut sepsiksen, eli verenmyrkytyksen, mutta kukaan ei ole tarvinnut tehohoitoa.

– Oireina ovat ennen kaikkea korkea kuume, ripuli ja oksentelu, hän toteaa.

SVT:n mukaan mahdollisia potilaita on jäljitetty aikavälillä 23.–27.syyskuuta ja noin 400 ravintolan asiakasta on kontaktoitu.

Rotzén Östlundin mukaan potilaiden tila vaihtelee ja osalla oireet ovat jo hävinneet.

– Sepsiksen saaneet ovat vakavammassa tilassa, mutta en voi sanoa tarkasti, kuinka kauan heidän on oltava sairaalassa.

SVT:n mukaan ravintolasta saadut listeriatapaukset ovat harvinaisia.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla kerrotaan, että listeria on yleinen maaperässä ja vedessä elävä bakteeri, joka voi aiheuttaa ihmiselle listerioosi-nimisen taudin.

Listerioosi tarttuu saastuneiden elintarvikkeiden välityksellä.

THL:n mukaan listeriabakteeria voi ehkäistä muun muassa kypsentämällä kaikki liha ja kala kauttaaltaan. Ohjestuksessa kehotetaan myös pesemään raa'at ja tuoreet vihannekset ja juurekset huolellisesti ennen syömistä sekä ennen että jälkeen kuorimisen.