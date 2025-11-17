Viime perjantaina Tukholmassa tapahtuneen bussiturman syy on mahdollisesti selvinnyt.
Ruotsalaisen Dagens Nyheterin tietojen mukaan perjantaina Tukholman keskustassa tapahtunut bussionnettomuus johtui sairaskohtauksesta. Aiemmin jo epäiltiin, että onnettomuus saattaisi johtua sairaskohtauksesta.
Onnettomuudessa kuoli kolme ihmistä ja loukkaantui kolme. Kuolleiden tunnistaminen on yhä kesken, SVT kertoi lauantaina.
Asiasta ensimmäisenä Suomessa kertoi Ilta-Sanomat.
Tästä on kyse
Kaksikerroksinen bussi törmäsi bussipysäkkiin Östermalmilla perjantaina iltapäivällä. Bussin sisällä oli vain kuljettaja, kaikki uhrit olivat pysäkillä.
Poliisi ehti kuulla kuljettajaa alustavasti ennen kuin tämän vietiin hoitoon.
Tukholman poliisi totesi jo perjantaina, ettei onnettomuudessa ilmene tahallisuuden tai terrorismin merkkejä. Tapausta tutkitaan törkeänä kuolemantuottamuksena.
Korjaus kello 14.55: Loukkaantuneita oli kolme, jutussa mainittiin aiemmin kaksi loukkaantunutta.