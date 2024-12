Helsingissä todettu yli 30 osterien aiheuttamaa ruokamyrkytystä

Raakana tarjoiltavaan herkkuun sisältyy aina riski.

Helsingissä on todettu joulukuussa yli 30 ostereista johtuvaa ruokamyrkytystä. Potilasnäytteiden perusteella norovirus on aiheuttanut todetut tapaukset. Helsingin kaupungin elintarvikevalvonta on tehnyt tarkastuksia ravintoloihin, joista ilmoituksia on tullut, mutta tulokset elintarvikenäytteistä eivät ole vielä valmistuneet.

Kaupungin elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Riikka Åberg kertoo STT:lle, että tapauksia on toistaiseksi todettu viidessä eri ravintolassa. Kaupungin tiedotteen mukaan sairastumisen ovat voineet aiheuttaa kuitenkin myös kaupan osterit. Epäilyn kohteena olevat elintarvikkeet ovat peräisin Hollannista, Espanjasta, Irlannista ja Ranskasta.

– Voi hyvin olla, että tietoomme tulee myös yksittäisiä myymälöistä peräisin olevia tapauksia. Näin kävi myös aiemman ostereista johtuneen suuremman ruokamyrkytystapauksen yhteydessä, Åberg kertoo.

Hän ei tässä vaiheessa osaa sanoa, koska ravintoloista otetut näytteet valmistuvat.

Ravintoloilla vain vähän vaihtoehtoja

Aiemmin Helsingissä todettiin ostereihin liittyvä ruokamyrkytysten aalto viime vuoden helmi–maaliskuussa. Tuolloin tapauksia todettiin ainakin sata, ja tuolloin juuri norovirus oli syyllinen ruokamyrkytyksiin.

Åbergin mukaan elintarvikevalvonta on ollut ravintoloiden lisäksi yhteydessä myös valvontaviranomaisiin, jotka seuraavat ostereita ravintoloihin toimittaneita tukkuja. Kaupunki toivoo yhteydenottoja lomakkeella henkilöiltä, jotka epäilevät saaneensa joulukuussa ruokamyrkytyksen ostereista.

Sairastumiseen on Åbergin mukaan aina pieni riski.

– Norovirus katoaa elintarvikkeesta, kun sitä kuumennetaan kaksi minuuttia 90 asteessa, mutta osterit tarjoillaan yleensä raakana. Ravintolat eivät voi vaikuttaa asiaan oikein muuten kuin päättämällä, myyvätkö he ostereita vai eivät, hän kertoo.

