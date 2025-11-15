Silminnäkijöiden mukaan turma saattoi johtua sairaskohtauksesta.
Ruotsin Tukholmassa perjantaina tapahtuneessa bussiturmassa kuolleiden tunnistaminen jatkuu, kertoo poliisi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan.
Kaksikerroksinen bussi törmäsi bussipysäkkiin Östermalmilla perjantaina iltapäivällä, poliisi kertoi. Kaikki uhrit olivat pysäkillä, ja bussissa oli sisällä vain kuljettaja.
Poliisin mukaan mitään merkkejä tahallisuudesta ei ole havaittu. Jo perjantaina illalla kerrottiin, ettei poliisi uskonut kyseessä olevan terroriteko.
Suomessa ulkoministeriön tiedossa ei lauantaina aamulla ollut, että Ruotsin turman uhrien joukossa olisi suomalaisia, ministeriön viestinnästä kerrottiin STT:lle.
Turmassa kuoli kolme ihmistä ja loukkaantui vakavasti kaksi. Kaksi vakavasti loukkaantunutta oli lauantaina aamulla yhä sairaalahoidossa, poliisi kertoo. Myös bussin kuljettaja oli yhä hoidossa. Poliisi ehti kuulla kuljettajaa alustavasti ennen kuin tämän vietiin hoitoon.
Lisäksi yksi ihminen sai eilisessä turmassa lievempiä vammoja ja hakeutui sairaalaan itse muulla tavoin.
Turman syy ei ole tiedossa. Tutkinnassa kuultujen silminnäkijöiden mukaan kyseessä olisi mahdollisesti ollut sairaskohtaus, kertoi Expressen-lehti.
Tapausta tutkitaan alustavasti törkeänä kuolemantuottamuksena.