54-vuotias mies sai ostereista kohtalokkaan bakteerin Yhdysvalloissa

Bakteeri oli ostereissa jo yrityksen ostaessa ne

Vibrio vulnificus -bakteeri vaanii raaoissa tai huonosti kypsennetyissä merenelävissä. Se aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua, vatsakipua, kuumetta ja palelua. Kuoleminen siihen on kuitenkin harvinaista; bakteeri on vaarallisin ihmisille, joiden immuunipuolustus on esimerkiksi sairauden tai pitkäaikaisen lääkityksen vuoksi heikentynyt.