Lissabonin tuhoisa turma: "Funikulaari oli suistunut raiteilta myös aiemmin"

Portugalilaismedian mukaan Gloria-funikulaari suistui raiteiltaan myös vuonna 2018.

Portugalissa Lissabonin keskiviikkoisen funikulaariturman tutkijat kertoivat lauantaina, että kahta vaunua yhdistänyt vaijeri katkesi ennen turmaa. Tutkijoiden mukaan alustavassa lausunnossa ei kuitenkaan vielä voida määrittää turman syytä.

Tutkijoiden mukaan vaunut läpäisivät onnettomuusaamuna silmämääräisen tarkastuksen. Kohtaa, josta vaijeri katkesi, ei kuitenkaan voinut tarkastaa silmämääräisesti.

– Tähän mennessä analysoitujen todisteiden mukaan aikataulutettu huoltosuunnitelma oli ajan tasalla, ja onnettomuusaamuna oli tehty aikataulun mukainen silmämääräinen tarkastus, jossa ei havaittu poikkeavuuksia ajoneuvojen kaapeli- tai jarrujärjestelmissä, sanoivat Portugalin lento- ja raideliikenneonnettomuuksien tutkintaviraston tutkijat lausunnossaan.

Tutkijoiden alustavien arvioiden mukaan funikulaari törmäsi rakennuksen seinään 60 kilometrin tuntinopeudella. Koko onnettomuus tapahtui vain 50 sekunnissa.

Turmaa tutkii erillisessä tutkinnassa myös paikallinen syyttäjänvirasto. Tutkintaviraston alustavan raportin on määrä valmistua puolentoista kuukauden päästä.

16 ihmistä kuoli

Onnettomuudessa kuoli 16 ihmistä ja loukkaantui noin 20.

Viranomaisten mukaan sekä kuolleiden että loukkaantuneiden joukossa on useita ulkomaalaisia. Torstaina Suomen ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle, ettei sen tiedossa ole suomalaisuhreja.

Funikulaarin työntekijät olivat moittineet laitteen huollon leväperäisyyttä.

Lissabonin julkisen liikenteen operoijan Carrisin johtaja on toistuvasti puolustanut yhtiön laitehuoltoa. Hänen mukaansa huolto-ohjeita noudatettiin tarkasti.

Portugalilaisen Publico-lehden mukaan Lissabonin Gloria-funikulaari suistui raiteiltaan myös vuonna 2018, mutta tuolloin tapauksessa ei loukkaantunut kukaan.

Lehden mukaan liikennöijä Carris ei vastannut kysymyksiin tapauksesta, mutta ilmoitti toiselle medialle, että raiteilta suistumisen taustalla oli tekninen vika. Publicon mukaan tapaus paljasti vakavia ongelmia funikulaarin laitehuollossa.