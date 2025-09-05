Animaatio: Näin Lissabonin funikulaariturma tapahtui

3D-animaatio Lissabonin funikulaarionnettomuudesta näyttää, miten turma tapahtui.
16 ihmistä kuoli ja 23 loukkaantui funikulaarin suistuttua kiskoilta Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa keskiviikkona.
Portugalilaisen SIC-uutiskanava on luonut 3D-animaation onnettomuudesta.
– Se osui rakennukseen murskaavalla voimalla ja meni kasaan kuin pahvilaatikko, kuvaili turman nähnyt nainen kanavalle pian onnettomuuden jälkeen.
Viranomaisten mukaan osa kuolleista on ulkomaalaisia. Loukkaantuneiden joukossa on ainakin portugalilaisia, kaksi saksalaista ja kaksi espanjalaista.
Gloria-funikulaari on yksi Lissabonin turistinähtävyyksistä.
Katso animaatio turmasta videolta artikkelin alusta.
Animaatio: SIC/ENEX