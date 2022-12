Lionel Messistä esitetään jatkuvasti yksi väite – Diego Maradona suljettiin pukukopista samasta syystä: "Hänelle ei ollut hyväksi saada tietää sitä"

Pyöriikö Argentiinan hyökkäyspelaaminen yhä vain liikaa Lionel Messin varassa? Tätä kysymystä on esitetty jälleen MM-kisoissa, etenkin Albicelesten nuhaisten alkulohko-otteluiden jälkeen.

Yleisen väitteen mukaan Argentiina takertuu liikaa talismaaninsa huippusuoritusten varaan ja pyrkii turhankin väkisin pelaamaan vain hänen kauttaan.

Argentiinan 1986 MM-kisojen sankarin ja jalkapallofilosofin Jorge Valdanon ajatusmaailmassa koko kysymyksenasettelu on väärä. Valdano kertoo The Guardianin haastattelussa kuvaavan esimerkin Diego Maradonan aikaisesta maajoukkueesta.

– Eräänä päivänä (päävalmentaja César Luis) Menotti kutsuu joukkueen kokoukseen. Kun saavumme sinne, Maradonaa ei päästetty sisään: [Menotti] ei halunnut [Maradonan] kuulevan, mitä hänestä puhutaan. Maradona lähtee. [Menotti] istuttaa meidät alas ja kysyy: ”No niin, minun on kysyttävä jotakin. Miten monta kertaa ajattelette, että hänelle on annettava pallo ottelun aikana?” Syntyy hiljaisuus, ja Menotti sanoo: ”Jokaisella kerralla. No niin, käskekää Maradona takaisin sisään”. Hänelle ei ollut hyväksi saada tietää sitä, mutta on hyvä ”ylikäyttää” neroa. Hän voittaa otteluita joukkueelle, Valdano kertoo.

Valdanon mukaan Messiä on syytä kohdella Argentiinan joukkueessa tismalleen samalla tavalla kuin Maradonaa 36 vuotta sitten.

– On tiedettävä, miten elää neron kanssa. Pitkään Argentiina ei tiennyt; nyt he ovat oppineet. Ajatus siitä, että kaikki ovat samanlaisia, ei pidä paikkaansa. Jos olet Messi, miten voit olla kuin muut? Jos olet Maradona? On kunniotettava heidän tilaansa, heidän elinympäristöään – ja antaa heille pallo, vaikka heitä vartioitaisiin.

Valdanon mukaan Messi jää historiaan yhtenä jalkapalloa uudistaneista suurista.

– Pelé on yksi, (Johan) Cruyff, (Alfredo) Di Stéfano, jotka mullistivat jalkapalloa. Heitä ilmestyy ehkä kerran kahdessakymmenessä vuodessa. Messi on viimeisin. Maradona häntä ennen.

Maradonan ja Messin yhtäläisyydet eivät juuri ulotu kentän ja kansalaisuuden ulkopuolelle. 35 vuoden iässä Maradona oli jo kuin varjo entisestään ja jäähdytteli kasvattajaseurassaan Boca Juniorsissa, huume- ja dopingskandaalien jälkeen.

– Messillä on huomattava itsekuri, joka on pelastanut hänet, Valdano sanoo.

Tänään Hollannin kohtaava Argentiina on Valdanon mukaan löytänyt oikeanlaisen ekosysteemin Messin ympärille.

– Näin kuvan, joka näytti kuin Ocean’s Eleven -elokuvasta: pelaajat nousivat ulos bussista, Messi kärjessä ja muut hänen takanaan, muodostivat kolmion sivuille. Sillä on symbolista arvoa, jota ei sanottu ääneen, mutta se selittää, mikä Argentiina on. Leon onnellisuus on nähtävissä: hän on vapautunut. Joukkueen voimasta ja Brasiliassa 2019 voitetusta Copa Américasta, Valdano sanoo.

Valdanon mukaan Messin 35 vuoden ikä ei ole himmentänyt hänen sädekehäänsä kentällä.

– Aivan kuin nerous ei olisi tarpeeksi, aika on tehnyt hänestä viisaan. Ottelu Australiaa vastaan oli kuin hänen 1 000 pelinsä ydin, tuoksu kaikesta, mitä hän on ollut. Jopa madridistana olen aina ajatellut, että jos et rakasta Messiä, et rakasta jalkapalloa. En anna kenenkään väittää, että hän olisi vähemmän kuin kukaan koskaan, Valdano runoilee.