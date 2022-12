Lionel Messiltä ja Argentiinalta raivostuttanut tempaus MM-kultajuhlissa – "En välitä, mitä huorien synnyttämät toimittajat sanovat"

– Sitä ei voi hyväksyä, koska se on tapa yrittää pienentää työmme paino-arvoa. He haluavat saada sitä alas tavalla, jota tavallisesti tehdään sosiaalisessa mediassa. Jos hyväksymme sen nyt, niin joku toinen tulee tekemään samoin ja siitä tulee normi. Tulemme joutumaan viidakkoon, se on mahdotonta. Jos emme puolusta ammattiamme ja arvojamme, niin se on ohi. Se ei ole mikään vitsi. He voivat vitsailla, mutta se ei ole millään tavalla vitsi, Merlo sanoi.

– Koska se on vanha laulu, tarkoittaa se sitä, että he ovat muistaneet sen syystä. He tiesivät tarkalleen. Minun osaltani sitä ei voi hyväksyä. He voivat laulaa vaikka mitä laulavat, miksi he valitsevat tämän laulun. Jotkut sanovat, että se ei ollu tahallista, mutta sehän tapahtui juuri siellä? Se tarkoittaa, että he olivat valmistautuneita, Merlo totesi.