Kohusuudelman antanut futispomo pyörsi törkypuheensa: "Olin täysin väärässä"

Sunnuntaina Rubiales haukkui kaikkia suudelmaa tuomitsevia "idiooteiksi". Nyt 45-vuotias on pyörtänyt karkeat kommenttinsa ja pyytänyt tapausta anteeksi.

– Olin täysin väärässä, minun on myönnettävä se, Rubiales sanoi maanantaina BBC:n mukaan.

– Se tapahtui ilman pahoja aikomuksia aikana, jolloin ilmassa oli paljon innostuneisuutta. Siinä hetkessä näimme sen luonnollisena (tekona), mutta ulkopuolella siitä on muodostunut kohu.

– Minun on pyydettävä anteeksi, opittava tästä ja ymmärrettävä, että kun on [jalkapalloliiton] presidentti, on oltava varovaisempi.