Suomessa on tänään rengastettu ensimmäistä kertaa rubiinisatakieli.

Todella harvinainen vieras jäi tänään rengastajien verkkoon Espoon Laajalahdella.

Museomestari Heikki Helle Luonnontieteellisestä keskusmuseosta kertoo MTV Uutisille, että tänään piti olla tavanomainen syksyinen lintujen rengastusaamu. Lintuja saatiin rengastettavaksi rauhallista tahtia.

Yhdellä verkkokierroksella odotti kuitenkin poikkeuksellinen näky. Verkolla ensimmäisenä käynyt rengastusharjoittelija tuli pyytämään apua erikoisen vieraan takia.

– Kertavilkaisulla minulle kävi selväksi, että kyseessä oli tällainen pikkulinturengastajan tarunhohtoisin unelmalaji. Siinä aamun tunnelma muuttui vähän toisenlaiseksi.

Helle kertoo, että hän joutui muutaman kerran räpyttelemään silmiään epäuskoisena. Helle on rengastanut pikkulintuja lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. Hän kertoo, että mielessä on käynyt usein, että kunpa kohdalle osuisi joskus rubiinisatakieli.

– Uskallan epäillä, että jokainen pikkulintuja rengastava on salaa toivonut, että se jossakin vaiheessa osuisi kohdalle. Oli aika epätodellinen hetki, että näinkö se nyt on oikeasti sitten mahdollista.

Muuttomatkallaan harhautunut yksilö

Rubiinisatakieli käyttäytyi rengastustilanteessa rauhallisesti, minkä jälkeen se lähti iloisesti lentoon.

Helle kertoo, että rubiinisatakieli on harvinainen lintu Suomessa ja Euroopassa. Laji pesii kaakkoisen Venäjän alueella ja se talvehtii Kauko-Idässä, Vietnamin suunnalla. Kyseessä on satakieltä pienempi ja talitiaista hieman suurempi lintu. Koiraan erottaa nokan alapuolella olevasta rubiinin värisestä laikusta.

Helle toteaa, että kyseinen yksilö on muuttomatkallaan jostain syystä harhautunut ja lähtenyt väärään suuntaan kohti Suomea.

Rubiinisatakielestä on tehty aiemmin kolme havaintoa Suomessa, mutta lajin yksilöä ei ole koskaan aiemmin onnistuttu rengastamaan täällä.

Helle kertoo, että harvinainen vieras käyttäytyi rauhallisesti rengastustilanteessa. Rengastuksen jälkeen lintu lensi nopeasti pensaikkoon.

– Iloisesti se lähti lentelemään eikä päästänyt minkäänlaista ääntä. Se oli niin sanotusti muuttokunnossa, eli sillä oli ihon alle varastoituna rasvaa. Voi hyvinkin olla, että ensi yönä se jatkaa matkaansa kenties lämpimiin ilmansuuntiin, Helle pohtii.

