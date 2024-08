Likaiset ikkunat voivat olla linnuille pelastus – tässä syy

Suomessa on tutkittu vähän sitä, kuinka paljon lintuja kuolee ikkunoihin törmäämisen takia, joten arvio on suuntaa antava.

SEY Suomen eläinsuojelun asiantuntija Sonja Blom arvioi lintujen ikkunoihin törmäämisen lisääntyneen entisestään, kun monissa uusissa rakennuksissa on suosittu aiempaa suurempia ikkunoita.

Blom uskoo törmäyksiä tapahtuvan eniten viheralueilla, joissa puusto heijastuu ikkunasta, sillä lintujen on vaikea erottaa heijastusta oikeasta maisemasta.

Yleisten suomalaisten lintujen määrä on vähentynyt merkittävästi.

Pesemättä jätetyt ikkunat

– Kaikenlaisista verhoista ja sälekaihtimista on apua, ja yksi vinkki on myös se, että kannattaa jättää ikkunat pesemättä. Kun ikkunoissa on enemmän likaa, linnut hahmottavat ne paremmin.