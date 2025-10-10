Tänään julkaistun selvityksen mukaan jopa 11,5 prosenttia maailman lintulajeista on uhanalaisia, kertoo lintujen suojelujärjestö Birdlife Suomi tiedotteessaan.

Birdlifen mukaan tuoreen selvityksen huolestuttavin tulos on tieto siitä, että 60 prosenttia lajeista on vähentynyt.

Tänään julkaistussa maailman lintujen uhanalaisuusarvion päivityksessä on Birdlifen mukaan muutettu yli 160 lintulajin uhanalaisuusluokka.

Päivityksessä oli mukana 1 360 lajia.

Nyt uhanalaisiksi luokitellaan 1 256 lajia maailman noin 11 200 lintulajista.

Luontokato kiihtyy

– Selvitys osoittaa luontokadon kiihtyvän. Se, että 60 prosenttia maailman kaikista lintulajeista vähenee, on tuloksena pysäyttävä, BirdLife Suomen tutkimus- ja suojelujohtaja Teemu Lehtiniemi toteaa.

Lehtiniemen mukaan monimuotoisuuskriisin ratkaisemiseksi ei ole ryhdytty riittäviin toimiin, vaikka valtiot ovat sitoutuneet luontokadon pysäyttämiseen useissa kansainvälisissä sopimuksissa.

Kahden lajin – bermudanhaukan ja kaitanokkakuovin – vahvistettiin selvityksessä kuolleen sukuputtoon.

Kaitanokkakuovi pesi aikoinaan Länsi-Siperiassa ja talvehti Välimeren ympäristössä.

Lue myös: Suomessa havaittiin viikonloppuna yli miljoona lintu

Maailmanlaajuisesti yleisin lintukantojen vähenemisen syy on elinympäristöjen menetys.

Metsien raivaaminen maanviljelyn tieltä ja hallitsemattomat metsäpalot ovat vähentäneet nopeasti metsäelinympäristöjä.

Myös toivoa on

Arvio antaa Birdlifen mukaan myös toivoa.

– Suojelutyöllä, kuten elinympäristöjen ennallistamisella, voidaan pelastaa lajeja. Esimerkiksi Rodriguezin saarella Intian valtamerellä elävät rodriguezinkutoja ja rodriguezinkerttunen olivat 1900-luvun lopulla lähes sukupuuton partaalla metsien raivauksen, laidunnuksen ja vieraslajien vuoksi, mutta ne on saatu pelastettua määrätietoisilla ennallistamistoimilla, tiedotteessa todetaan.

Saarella on onnistuttu palauttamaan ja laajentamaan alkuperäisiä metsiä, minkä ansiosta kutojakannan arvioidaan kasvaneen 20 000 yksilöön ja kerttusen 25 000 yksilöön ja lajit luokitellaan nyt elinvoimaisiksi.

Suomessa 13 maailmanlaajuisesti uhanalaista lajia

Suomessa pesivistä lajeista punakylkirastas luokiteltiin nyt elinvoimaiseksi, kun se aiemmin oli silmälläpidettävä.

Pohjansirkun uhanalaisuusluokka laski vaarantuneesta silmälläpidettäväksi.

Molempien lajien Suomen populaatiot ovat pitkällä aikavälillä vähentyneet, vaikka niiden kannat ovat myös Suomessa olleet viime aikoina kasvussa.

Maailmanlaajuisesti vaarantuneista lintulajeista Suomessa pesii tai havaitaan säännöllisesti kolmetoista: kiljuhanhi, alli, allihaahka, punasotka, pilkkasiipi, mustakurkku-uikku, turturikyyhky, tundrakurmitsa, jänkäsirriäinen, kuovisirri, pikkukajava, tunturipöllö, kiljukotka ja punajalkahaukka.

Näiden lisäksi neljätoista muuta Suomessa tavattavaa lajia on arvioitu silmälläpidettäviksi.

Näistä noin puolet on arktisten alueiden lajeja, mikä ilmentää ilmaston lämpenemisen vaikutusta arktiseen luontoon.