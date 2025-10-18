Luonto ei ole aina kovin kaukana kaupungin keskustastakaan. Tämän osoitti tänään Helsingin Pohjois-Esplanadille puun oksalle istuskelemaan saapunut lapinpöllö.

Helsingissä asuva Antti Seppänen kertoo saaneensa ”sunnuntabongari” -isältään vinkin Esplanadilla aamukymmeneltä havaitusta lapinpöllöstä.

Seppänen sattui olemaan liikkeellä kaupungilla ja päätti lähteä katsomaan pöllöä. Hän saapui paikalle iltapäivällä eikä oikean kohdan löytämisessä ollut ongelmia.

– Lapinpöllö on harvinaisempi vieras Helsingissä. Siellä oli paljon ihmisiä tuijottamassa sitä. Oli kyllä melko kiva nähdä pöllö siinä Kämpiä vastapäätä.

Seppänen kertoo, että aikuisen pöllön kokoinen yksilö ei ollut moksiskaan uteliaista tuijottajista. Välillä se sulki silmänsä ja silloin tällöin vilkuili hieman ympärilleen.

– Mietiskelin, että kaikista maailman paikoista päätit sitten tulla tämän kokoisen kaupungin keskustaan, Seppänen naurahtaa.

Seppänen ei pidä itseään varsinaisena lintubongarina, jotka saattavat lähteä jopa satojen kilometrien päähän bongaamaan lintuja.

Hän pitää itseään enemmänkin harrastelijana.

– Sen verran kyllä seuraan, että otan ylös havaitsemani lintulajit ja kirjaan paljonko niitä on. Tänä vuonna olen kirjannut 150 lajia ja tämä lapinpöllö oli yksi hyvä laji tämän vuoden saldoon.

"Suuntaa kohti ihmettelijöiden joukkoa"

Seppänen toteaa, että siellä missä on erikoisempi lintu, on myös yleensä paljon ihmettelijöitä.Antti Seppänen

Seppänen kertoo, että varmin tapa bongata luonnossa jokin erikoisempi lintu on suunnata paikalle, mihin bongarit ovat kerääntyneenä isoputkisten kameroiden kanssa.

– Tässä lapinpöllön löytämisessä oli ihan sama juttu. Tosin nyt katselijoina olivat ykköspukineissa olevat kaupunkilaiset, jotka siinä ihmettelivät. Parfyymin tuoksu tuli vain väkijoukon läpi kävellessäni. Kerrankin tuntui siltä, että olin alipukeutunut, Seppänen naurahtaa.

Seppänen toteaa, että nyt eletään sitä aikaa vuodesta, että linnut ovat liikkeellä.

– Tämä on sellaista aikaa että kannattaa pitää silmät auki.

