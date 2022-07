Ankat voivat pitää haitallisen vieraslajin kurissa – tänä kesänä siipiväkeä hyödynnetään etanajahdissa ainakin Fiskarsissa, Espoossa ja Tuusulassa

Espanjansiruetana on kansallisesti haitalliseksi määritelty vieraslaji, joka voi kasvaa lähes 15 senttimetrin mittaiseksi. Se voi aiheuttaa suuria tuhoja puutarhoissa ja viljelyksillä syömällä hyöty- ja koristekasvien lehtiä, kukkia ja sipuleita. Samalla se valtaa elintilaa Suomessa luontaisesti esiintyviltä lajeilta.

Yksi harvoista luontaisista vihollisista

Pienkeräyksen 10 000 euron tavoitteesta saatiin kasaan lopulta noin kolmannes, mutta se ei lannistanut Aaltosta. Nyt hän on tyytyväisenä seurannut, kuinka esimerkiksi Fiskarsissa ja Tuusulassa on hyödynnetty ankkoja siruetanoiden hävittämisessä.

– Vaikka keräyksen tavoite ei täyttynyt, tietoisuus on lisääntynyt ja ympäri Suomen on inspiroiduttu meidän kampanjastamme, Aaltonen sanoo.

Ankkoja ei Aaltosen mukaan kuitenkaan tulisi nähdä vain ihmisen ikeen alle valjastettuina työläisinä. Niillä on myös itseisarvo.

– Pitää olla huomaavainen ja huolellinen, ettei ankkoja vain käytetä ihmisen hyödyksi, vaan niille myös taataan hyvä elämä. Että se on niille mukavaa eikä niitä pakoteta mihinkään.

Visio liikkuvasta ankkapartiosta elää yhä, ja Aaltonen ystävineen on aikeissa hakea sille rahoitusta myös jatkossa.

– On hauska idea, että ankat tonkivat maata ja kontrolloivat siten etanaesiintymiä, mutta on myös tärkeää saada tutkimustietoa toiminnan laajemmista vaikutuksista. Toivottavasti ensi vuoteen mennessä meillä on tietoa siitä, päästäänkö tätä hanketta jollain tavalla kokeilemaan.