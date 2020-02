Nyt kaivataan apua! Varas avasi lintutarhan ovet ja jätti linnut jäätymään – lähes 20 vuoden ajan lemmikkinä ollut Axel katosi ja on yhä hukassa: "Se on meille kuin perheenjäsen"

Heinolan lintutarhalta eilen kadonnut Axel-papukaija on yhä teillä tietymättömillä. Värikäs lemmikkilintu luultavasti varastettiin maanantain vastaisena yönä. Jos Axel on vapautettu luontoon, sen kohtalo on vielä surullisempi: se on todennäköisesti menehtynyt viime yön pakkasissa.