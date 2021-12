Metsähiiret voivat hakeutua pakkasilla suojaan myös autoihin – näillä vinkeillä suojaat menopelin

Henttosella on lohdutuksen sanoja niille, joiden rakennuksissa tai autoissa on viime kuukausina ollut hiiriä: ilmiö koskee nimenomaan syksyä ja alkutalvea, harvemmin enää keski- ja lopputalvea.

Ruusunmarjapensaat houkuttelevat

Henttonen on ottanut tavaksi kysyä hiirihavaintoja tehneiltä autoilijoilta, onko heidän parkkipaikkansa vieressä ruusunmarjapensaita. Metsähiiret rakastavat ruusunmarjoja, joten pensaiden vieressä oleva auto on mainio paikka ruokavarastojen keräämistä varten.

Auton lattialle voi laittaa loukkuja

–Jos auton matkustamossa on jälkiä hiiristä, sinne lattialle voi pistää pari hiirenloukkua, vaikka se hieman hassulta tuntuukin. Jos parkkipaikan lähellä on esimerkiksi ruusunmarjapensaita ja konepellin alta löytyy metsähiirien ruokavarasto, myös parkkipaikan vaihtamista voi harkita mahdollisuuksien mukaan, Henttonen neuvoo.

Hiiret pääsevät helposti sisään alakautta

– Joillakin ihmisillä on tapana säilyttää autoa tallissa ovet auki, jotta auto kuivuu sisältä. Tapa on sinänsä ihan hyvä, mutta jos tallissa on hiiriä, sehän tietysti edesauttaa autoon sisälle pääsyä ja on kuin avoimien ovien päivä.