Pääministeri Petteri Orpo (kok.) torjui koko opposition harvinaisen sote-vetoomuksen eilen hyvin pian sen esittämisen jälkeen MTV Uutisten haastattelussa. Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman pitää tätä ylenkatsovana.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman katsoo, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) nopea torjunta opposition ehdotuksille kertoo ylenkatsovasta suhtautumisesta.

– Olen yllättynyt, että pääministeri torjui tämän ilmeisesti edes käymättä keskustelua tai perehtymättä tarkemmin tähän meidän ehdotukseen, sanoo Lindtman MTV Uutisille.

Oppositio esitti vetoomuksensa eilen torstaina kello 15.30 ja pääministeri Orpo torjui ehdotukset MTV Uutisten haastattelussa pian kyselytunnin päätyttyä eli kello 17 jälkeen.

Oppositio ehdotti parlamentaarista eli kaikkien eduskuntapuolueiden yhteistyötä sote-järjestelmän ongelmien ratkaisemiseksi ja lisäaikaa kaikille alueille alijäämien kattamiseen.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kysyy, onko hallituksen tilannekuva hyvinvointialojen tilanteesta oikea. Hän katsoo, että tilanne joillakin alueilla on niin vakava, että hallituksella ei ole varaa torjua koko opposition vetoomusta.

Lindtman toivoo, että hallitus harkitsee asiaa vielä uudelleen tai opposition täytyy kokoontua lähiviikkoina uudelleen pohtimaan jatkoaskelia.