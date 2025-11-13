Pääministeri torjuu MTV Uutisille opposition sote-vetoomuksen ehdotukset.
Koko oppositio vetosi tänään pääministeri Petteri Orpoon (kok.), jotta hän aloittaisi parlamentaarisen työn sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi.
MTV Uutisten haastattelema Orpo torjuu opposition ehdotukset.
– Tässä vaiheessa en näe sille perusteita, koska meillä (hallituksella) on selkeä polku, jota me edetään, sanoo Orpo MTV Uutisille.
Konkreettisena ehdotuksena oppositio vetosi, että alueiden tilannetta helpotettaisiin antamalla kaikille alueille mahdollisuus pidentää rahoituksen alijäämien kattamisaikaa vuodesta 2026 eteenpäin.
Orpon mielestä opposition ehdotuksessa ei ole järkeä.
– Kaavamainen kaikille lisää aikaa tarkoittaisi lisää alijäämiä, lisää velkaa, sitä emme ole valmiit antamaan. Katsotaan jokainen alue tarpeen mukaan, sanoo Orpo MTV Uutisille.
Orpon mukaan osalle alueista kaavaillaan kattamisaikaan joustoa. Hän sanoo, että osalla alueista on taas erittäin suuria haasteita, ja osa niistä on arviointimenettelyssä, jossa työskennellään ratkaisujen löytämiseksi.