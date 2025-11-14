Pääministeripuolue kokoomus ei innostunut opposition aloitteesta, eikä keskusta kokoomuksen linjasta.

Kokoomuksen "ylimielisyys tyrmistyttää" keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosta, jonka mukaan pääministeri Petteri Orpo (kok.) pakoilee vastuuta.

Oppositiopuolueet järjestivät torstaina tiedotustilaisuuden, jossa puolueet vetosivat Orpoon, jotta hän aloittaisi parlamentaarisen työn sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi.

Oppositiopuolueet ehdottivat, että he voisivat yhdessä hallituspuolueiden kanssa arvioida hyvinvointialueiden tilannetta ja tarvittavia ratkaisuja.

Pääministeri Orpo ei MTV Uutisten haastattelussa ideasta innostunut.

– Tässä vaiheessa en näe sille perusteita, koska meillä (hallituksella) on selkeä polku, jota me edetään, sanoo Orpo MTV Uutisille.

