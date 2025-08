Orpon Palestiina-infolle täystyrmäys oppositiosta: "Suomen poliittisen historian surullisin"

Oppositiopuolueista kritisoidaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) kommentteja Palestiinasta. Orpo sanoi tänään, ettei hallitus ole toistaiseksi antamassa esitystä Palestiinan tunnustamisesta.

Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska sanoo viestipalvelu X:ssä, ettei hallituksella ole toimintakykyä ja ulkopolitiikan linja on epäselvä.

Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö taas sanoo, että kristillisdemokraatit näyttää pitävän Suomen ulkopolitiikkaa panttivankinaan. Myös vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski sanoo, että Orpo näyttää olevan kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten panttivankina. Nämä molemmat hallituspuolueet vastustavat Palestiinan tunnustamista.

SDP:n Piritta Rantanen piti Orpon tiedotustilaisuutta "Suomen poliittisen historian surullisimpana ei-tiedotettavaa -tiedotustilaisuutena", jossa pääministeri kertoi "hallituksensa jatkavan vatulointia Palestiinan tunnustamisen ympärillä".

– Mikäli Suomen hallitus on kyvytön päätöksentekoon, on asia tuotava selontekona eduskunnan käsittelyyn, kuten SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on jo keväällä esittänyt. Eduskunta voi tehdä asiassa tarvittavan linjauksen, Rantanen jatkoi viestipalvelu X:ssä.