Suomen jäätanssijat Juulia Turkkila ja Matthias Versluis saivat maanantai-iltana Milanossa olympialaisten rytmitanssistaan 77,96 pistettä.

Juulia Turkkila ja Matthias Versluis etenevät Milanossa maanantaina keskiviikon vapaatanssiin.

– Suoritus meni nopeasti. Olo oli todella keskittynyt. Oli oma kupla. Meidän välillä oli hyvä yhteys ja mahdollisti sen, että voimme nauttia tunnelmasta. Olimme läsnä. Otimme kaiken irti, Turkkila tiivisti.

Suomalaiset luistelivat kolmannen ryhmän viimeisinä, joten verryttelyn jälkeen vierähti puolisen tuntia ennen kuin he pääsivät tositoimiin.

– Tauko oli pitkä, ja joskus voi olla vaikeaa odottelun jälkeen. Keskittyminen ja oma kupla säilyivät, Versluis tuumi.

Kuinka hankala tuo lähtöpaikka on?

– Joskus jännitys voi nousta odottelun aikana ja voi olla hankalaa, mutta toisaalta verryttelyn jälkeen lepokin on tarpeen ja on 100-prosenttisesti valmis ohjelmaan, Versluis kuvaili.

– Minulle tauko teki hyvää, koska oli hektinen olo verryttelyssä ja säpinää. Rauhoittuminen teki hyvää, Turkkila täydensi.

Otimme kaiken irti, Juulia Turkkila tiivisti hänen ja hänen jäätanssiparinsa Matthias Versluisin tunnelmat rytmitanssin jälkeen.Lehtikuva

Kymmenykset kismittivät

Turkkila ja Versluis sijoittuivat neljä vuotta sitten Pekingissä olympiadebyytissään jäätanssin 15:nneksi.

Tuon jälkeen he ovat saavuttaneet EM-pronssia 2023 ja yltäneet MM-kilpailuissa parhaimmillaan yhdeksänneksi samana vuonna.

Kaksikon syyskausi meni pilalle Versluisin jalan hermojuurivamman takia. He aloittivat kauden vasta joulukuussa SM-kilpailuissa.

Kahdeksas sija EM-kilpailuissa tammikuussa oli hyvä suoritus vaikean syksyn jälkeen ja kasvatti sopivasti itseluottamusta ennen olympialaisia.

Turkkila ja Versluis saivat EM-kilpailuissa rytmitanssista 78,59 ja vapaatanssista 115,24 pistettä, yhteensä 193,83. Parin ennätys 81,26+124,43=205,69 on viime vuoden EM-kilpailuista, joissa he ylsivät neljänneksi.

Milanossa he jäivät niukasti tammikuun EM-kilpailujen rytmitanssipisteistään.

– Niihin vertasimme, mutta eri paneeli, tuomarit ja tilanne, Turkkila muistutti.

– Tasot olivat kohtalaiset ja hyvät. On pienestä kiinni, meneekö 80 pistettä rikki vai jääkö 75 pisteeseen.

Turkkilan ja Versluisin valmentajilla Maurizio Margagliolla ja Neil Brownilla riitti tuplasti jännitettävää, kun Helsingissä harjoittelevat Tshekin Natalie Taschlerova ja Filip Taschler luistelivat samassa ryhmässä kuin suomalaiset ja saivat 75,33 pistettä.

Myös he pääsevät vapaatanssiin, johon etenee 20 parasta rytmitanssin 23 parista.