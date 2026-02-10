Cortina d'Ampezzon olympiarinteessä loukkaantunut Lindsey Vonn voisi asiantuntijan mukaan toipua kisakuntoon alle vuodessa.

Lue myös: Lindsey Vonnin tiimi tukki lääkärien suut

Sunnuntaina naisten syöksylaskussa kaatunut Vonn kuljetettiin helikopterilla trevisolaiseen sairaalaan, ja Vonn itse kertoi diagnoosiksi vaikean sääriluun murtuman, jonka korjaamiseksi tarvitaan useita leikkauksia.

Neljä italialaista ortopedian asiantuntijaa esitti tämän paljastuksen pohjalta omat yleisluontoiset arvionsa 41-vuotiaan superähden toipumisesta.

He kaikki viittasivat italialaisen Federica Brignonen tapaukseen. Brignone kärsi viime huhtikuussa useita luunmurtumia ja eturistisiteen repeämisen, mutta palasi kisarinteeseen kymmenen kuukauden toipumisjakson jälkeen.

– On aina vaikea antaa arviota näemättä röntgenkuvia, Italian talviurheiluliiton lääketieteellisen toimikunnan johtaja sanoo.