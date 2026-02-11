Kansainvälinen toimittajajoukko nauraa räkätti Eero Hirvosen kommentille.

MTV Urheilu oli media-alueen haastattelujen jälkeen suomalaismediasta paikalla esittämässä Eero Hirvoselle kysymyksiä vielä yhdistetyn tuoreiden olympiamitalistien kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa.

Tilaisuudessa oli mahdollista saada Hirvoselta kommentteja myös suomeksi, kunhan kysymys ja vastaus esitettiin myös englanniksi.

Pitkään yhdistetyn kansainvälisiä kilpailuja kolunnut mies tarjoili pitkän vastauksen suomeksi kysymykseen ensimmäisen arvokisamitalinsa, olympiapronssin, merkityksestä vaikeiden vaiheiden jälkeen.

– Monennäköisiä vuosia on mahtunut tähän. Välillä on tietenkin ollut parempia kilpailuja ja parempia vuosia, on mennyt paremmin. On ehkä näyttänyt potentiaalia, miten voi pärjätä maailmalla, Hirvonen sanoi.

30-vuotias suomalainen nosti esiin, että edellisestä henkilökohtaisesta palkintokorokesijoituksesta kansainvälisissä ympyröissä on kahdeksan vuotta aikaa. Hän on onnistunut tempussa viimeksi maailmancupissa vuonna 2018.

– Tämä on tämä pitkän työn ja jaksamisen ja uskomisen ja tekemisen tuoma iso palkinto.

Hirvonen painotti kuitenkin, ettei hän tarkoita, että olisi ollut noita vuosia koko ajan "suossa".

– Kyllä minä nautin tästä urheilusta.

– Vaikka kisoissa naama on aika vihaisen näköinen, kun menee huonosti, se minun mielestäni tarkoittaa vain sitä, että asioilla on merkitystä ja tietää potentiaalin.

Naurut

Kattavan vastauksensa jälkeen Hirvonen vaihtoi tilaisuuden vaateiden mukaan kielen englanniksi.

– Nyt minun täytyy sanoa sama englanniksi. Se voi viedä pitkän aikaa, Hirvonen tokaisi “lontooksi”.

Kansainvälinen toimittajajoukko ja paikalla olleet virkailijat alkoivat nauraa tälle heitolle äänekkäästi, kuultuaan juuri pitkän puinnin suomeksi.

Virkailijat vielä vahvistivat, että Hirvosen odotetaan vastaavan myös englanniksi.

– Ehkä lyhyempi versio sitten, hän sanoi tarjoillen sen perään.