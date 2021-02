Liivijengien reviiririidat kärjistyivät veriseksi yhteenotoksi Joensuussa – jengiläiset yrittivät ampua toisensa hengiltä, yhteen osui

Syyttäjän mukaan kyse moottoripyöräjengi Cannonball MC:n ja The Chosen Ones MC:n välisistä erimielisyyksistä. Syyttäjän mukaan jengien välit kiristyivät jengien kokelasjäsenten suusanallisesta erimielisyydestä aseelliseksi reviiririidaksi.

Tämän seurauksena kaksi niin sanotun upseeritason Cannonball-jäsentä oli elokuun alussa saapunut The Chosen Onesin kerhorakennuksen edustalle aamuyöstä ja ampunut useita laukauksia rakennuksen seinää kohden sekä rikkoneet ampumalla kerhotilan valvontakameran.

Paluu rikospaikalle johti henkirikoksen yrityksiin

Runsaat kaksi viikkoa myöhemmin jengin jäsenet olivat palanneet paikalle useamman hengen voimin samankaltaiseen ammuskeluun. Tämän jälkeen paikalta poistuttiin ja The Choisen Ones -kerholle lähetettiin viestejä, jonka jälkeen kerhotilalle palattiin vielä uudelleen.

Palaamisen jälkeen kolmen Cannonball-kerhon jäsenen epäillään yrittäneen murhata kerhotiloissa olleet The Chosen Onesin ja Moraine MC:n Tampreen osaston neljä johtohenkilöä ampumalla kohti kerhotilaa.

Syyttäjä: Kerhotilassa varustauduttu Uzilla

Syyttäjän mukaan tätä ennen yksi The Chosen Onesin jäsen oli määrätty tuomaan kerhotilalle haulikko ja kerhotilassa varaudutun yhteenottoon haulikon lisäksi pistoolilla, kaasuaseella, järeällä varsijousella sekä Uzi-konepistoolilla.

Jenginsä jäsen "24/7"

– [Syytetty] on jenginsä jäsen 24/7 ja CMC:n (Cannonball MC) etu menee aina hänen henkilökohtaisen etunsa edelle, mistä syystä hänellä on suoranainen toimimisvelvollisuus puolustaa CMC:tä, sen toiminta aluetta, kerhorakennusta tai jäseniä silloin, kun CMC:n tai sen jäsenten kunniaa loukataan taikka CMC:tä, sen toiminta aluetta, kerhotilaa taikka sen jäseniä uhataan väkivallalla, ja varsinkin, kun käskyvaltaansa käyttävä ylempiarvoinen jäsen määrää toimimaan, haastehakemuksessa kirjoitetaan.

Syyttäjä on kuvaillut Cannonball MC:n välejä muihin jengiryhmiin yleensä neutraaleiksi tai viileiksi ja The Chosen Ones MC Joensuun taas olevan Hells Angels MC:n vahva ja aktiivinen kannattaja.