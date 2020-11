Cannonballilaiset ottivat vihollisjengin kanssa verisesti yhteen Joensuussa – poliisi pidätti lukuisia jengiläisiä, osaa epäillään murhan yrityksestä

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että rikoskokonaisuus on ollut varsin laaja ja poikkeuksellinen.

– Kiinniotettuna on ollut yli 20 henkilöä, joista kahdeksan on edelleen vangittuna. Poliisille on muodostunut hyvä kokonaiskäsitys tapahtumista, kertoo tutkinnanjohtajana toiminut rikoskomisario Tuomas Ikonen Itä-Suomen poliisin tiedotteessa.