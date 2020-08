Poliisi selvittää järjestäytyneen rikollisuuden yhteyttä Joensuun eiliseen ampumistapaukseen – haavoittunut on sairaalahoidossa

Kiinteistössä, jossa ampumatapaus tapahtui eilisiltana, on aiemmin toiminut joensuulainen The Chosen Ones -moottoripyöräkerho.

Tutkinnanjohtaja Simo Hämäläinen kertoo STT:lle, että poliisilla on käynnissä selvitys siitä, toimiiko The Chosen Ones edelleen kiinteistössä. Selvityksen alla on myös mahdollinen järjestäytyneen rikollisuuden liittyminen tapahtumiin.