Ex-Cannonball-jengiläinen Miika kertoo, miksi rikollisesta elämästä on vaikeaa irtautua: "Sitä lyö helposti kaiken läskiksi, kun tuollainen taakka painaa"

Tarkoitus on tukea ihmistä tämän omassa päätöksessään irtautua rikollisuudesta. Ihmistä ei lähdetä muuttamaan, vaan kyse on Mehmetin mukaan siitä, että tämä löytäisi elämäänsä uusia asioita, joiden myötä rikokseton identiteetti lähtee muotoutumaan.

– Rikolliseen elämään on saattanut kasvaa koko elämänsä, ja nyt sinne jää kaikki. Monella on päällimmäisenä ulkopuolisuus ja näköalattomuus, joita koetetaan työstää omien tavoitteiden asettamisella.

Rikollista elämää viettäneelä voi olla niskassa satojen tuhansien eurojen velat

Mehmet sanoo, että ihmisen oma halu rikoksettomuuteen on tärkeintä. Kuitenkin vaikka henkinen työ olisi hyvässä vauhdissa, monella velkatilanne vaikeuttaa elämänmuutosta merkittävästi.

Hänen mukaansa ei ole tavatonta, että irtautujalla on sadantuhannen tai jopa satojentuhansien eurojen velat.

– Siinä helposti lyö kaiken läskiksi, kun tuollainen taakka painaa. Jos on sellainen fiilis, ettet ikinä pysty maksamaan sitä ja ulosotto vie kolmanneksen palkasta ja joudut miettimään, miten elätät perheen.

Rikoksista tuomittujen pääsyä velkajärjestelyyn pitäisi Mehmetin mielestä helpottaa. Tällä hetkellä avun piiriin on hänen mukaansa todella vaikea päästä, jos velka on syntynyt rikosten, tai etenkin väkivaltarikosten korvauksista.

– Velka tulee monella seuraamaan lopun ikää, ja siitä on vaikea päästä eroon. Ja et sinä koskaan täysin kiinnity yhteiskuntaan, jos et pääse siitä.