Eläkeläinen Heikki liikkuu aktiivisesti vaivoista huolimatta – tämän takia liikunta olisi tärkeää erityisesti senioreille

Liikunta on tärkeää kaikenikäisille, mutta erityisesti ikäihmisille.

– Kun kunto alkaa vähän heiketä, tulee sairauksia ja useimpien sairauksien kanssa liikunta on hyväksi. Tietysti kannattaa lääkärin kanssa keskustella sopivista muodoista ja intensiteetistä, emeritusprofessori Pekka Puska kertoo Huomenta Suomen haastattelussa.

Heikki löysi itselleen sopivat lajit sairauksista huolimatta

Savolaisella on useita sairauksia, mutta ne eivät miehen itsensä mukaan rajoita liikkumista juuri laisinkaan.

– Mulla on huonot jalat ja verenkierto, joten käveleminen tai hiihtäminen eivät meinaa oikein onnistua. Liikunnassa ja aktiviteeteissa on hienoa se, että on vaihtoehtoja.