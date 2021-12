Liikunnanopettaja: Näin lasten ja nuorten heikko fyysinen kunto näkyy koulussa – tunteja täytyy suunnitella uudelleen

– Saattaa olla, että oppilasryhmä haluaisi pelata koko tunnin, mutta eivät he jaksa. Tunti täytyy suunnitella erilaisia harjoitteita, että varsinainen peliaika jää lyhyemmäksi.

Lukkarila kertoo, että asia ei kuitenkaan ole kaikkien kohdalla samanlainen. Luokkienkin sisällä on paljon vaihtelua fyysisessä kunnossa.

– On sellaisia, jotka liikkuvat todella paljon, mutta on sitten toinen ääripää ja ehkä sellainen välimaasto on kaventunut kaikista eniten.