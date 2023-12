Koululaisten toimintakyvyssä on eroja asuinalueen mukaan – alueelliset erot syntyneet "salakavalasti"

Koululaisten kestävyys- ja lihaskuntoa, liikkuvuutta sekä motorisia taitoja mittaavien testien mukaan tiheämmin asutuilla kaupunkiseuduilla lasten ja nuorten toimintakyky on selkeästi parempi kuin harvaan asutuilla alueilla.

Hänen mukaansa tilanne on aiheutettu kutistamalla kouluverkostoa ja lakkauttamalla kyläkouluja.

– Kaupunkiarjessa kouluun lähdetään kävellen, pyörällä tai vaikkapa ratikalla, mutta silloinkin matkalla tulee aitoja askeleita. Toki myös maaseudulla on yksilöitä, jotka kävelevät bussipysäkille, mutta kun puhutaan koko ikäluokan liikkumisesta, näkyy vahvasti ero miljöiden välillä.

Kulttuurin muutos on mahdollista

Syksyn Move!-mittausten perusteella 5.- ja 8.-luokkalaisten fyysisen toimintakyvyn lasku on valtakunnallisesti tasaantunut ja toimintakyky jopa osin kääntynyt nousuun.

Vasankari kertoo tarkastelleensa tuloksia yli 111 000 koululaisen mittauksista kaksijakoisin tunnelmin. Myönteistä on, että huoli liikkumattomuuden vaikutuksista vaikuttaa tavoittaneen niin koulut, perheet kuin oppilaatkin.

– Kahden ikäluokan kohdalta on saatu heilahtamaan tilannetta parempaan suuntaan, mikä on iso viesti siitä, että kulttuurin muutos on mahdollista.