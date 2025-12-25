Jouluaatto ja -päivä on työllistänyt poliisia liikenteessä sekä kotihälytyksissä.
Joululiikenne sujui tiistaina tasaisen rauhallisesti ja suuremmilta ruuhkilta vältyttiin.
Rauhallisen menoliikenteen jälkeen, purkautunut stressi on näkynyt poliisin työtehtävissä.
Lounais-Suomen poliisi kertoo aaton ja kuluneen yön olleen suhteellisen kiireinen. Useat poliisille tulleet tehtävät liittyivät pahoinpitelyihin tai kotihälytyksiin.
– Kotihälytystehtäviä oli aattopäivän aikana toistakymmentä, poliisi kertoo tiedotteessaan.
Poliisin mukaan tehtävämäärät vastasivat hyvin aiempia vuosia.
Pahempia liikenneonnettomuuksia ei sattunut.