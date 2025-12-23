Tiistai on joulun menoliikenteen vilkkain päivä.

Joululiikenne on ollut tasaista jo viime viikon lopulta, mutta menoliikenteen huipun arvioidaan olevan tänään tiistaina, eli jouluaatonaattona.

Fintrafficin tieliikennekeskuksen yksikönpäällikkö Eero Sauramäki kertoo MTV uutisille, että menoliikenne on vilkasta ja jonoja saattaa syntyä.

Hänen mukaansa ruuhkahuiput alkavat puoliltapäivin ja erityisesti etelän tiet ovat silloin kiireisiä.

– Pohjois-Suomessa iltaan saakka saattaa olla liikennettä enemmänkin.

Sauramäki muistuttaa, että joululiikenteeseen kannattaa lähteä maltilla.

– Mieluummin lähdetään rauhassa ja maltilla ja tehdään matkaa rauhassa, niin päästään turvallisesti perille saakka.

MTV Uutisten meteorologi Jenna Salminen kertoo, että tiistain ajokeli on pääosin hyvä.

– Siellä on kyllä pakkasta ja jäisiä pintoja löytyy, mutta pääväylillä näyttäisi olevan aika normaali ajokeli.

