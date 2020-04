Suojamaskisoppa sakenee: Sarmasteen yrityksestä tehty tutkintapyyntö eivätkä maskit täytä standardeja, liikemies kaikesta eri mieltä – "Ei pelota minua, koska en ole tehnyt mitään rikosta"

Keskusrikospoliisi (KRP) vahvisti tänään saaneensa kaksi tutkintapyyntöä, jotka liittyvät Huoltovarmuuskeskuksen suojamaskikauppoihin. Toinen näistä on HVK:n eilen julkistama tutkintapyyntö ja toinen on tullut yksityiseltä taholta.

Raportti julkaistiin

Huoltovarmuuskeskus osti maaliskuun lopulla allekirjoitetulla sopimuksella Sarmasteen yritykseltä 1,1 miljoonaa kappaletta sisäänhengitysilmaa puhdistavia hengityssuojaimia ja 2 miljoonaa kappaletta kevyempiä kirurginmaskeja eli suu-nenäsuojuksia, joiden tarkoitus on estää taudinaiheuttajia leviämästä uloshengitysilman ja syljen mukana.

HVK on julkaissut nettisivullaan tilaamansa testitulokset, jotka oli alun perin leimattu luottamuksellisiksi.

"Tulokset kaukaa haettuja"

– Lisäksi nämä minun toimittamani maskit on jo otettu käyttöön, joten kyllä ne hyvin kelpasivat. Ne on nyt käytössä ympäri Suomea vanhustenhuollossa ja kotihoidossa.

MTV Uutiset on nähnyt ostotilauksen, ja siinä lukee “Hengityssuojain FFP2 KN95 Legal” ja “Kirurginen maski FFP1 Legal”.

Kaikkea ei ole vielä toimitettu

Sarmasteen tilauksesta osa on vielä toimittamatta Kiinasta. Hän sanoo kuitenkin ilmoittaneensa useaan kertaan HVK:lle, että hän toimittaa loputkin häneltä tilatut maskit, mutta kukaan ei ole vastannut hänelle.

– Olen hyvässä hengessä ja yhteistyössä valmis toimittamaan kaiken, mitä minulta on tilattu ja vielä parempaakin tavaraa, mutta HVK:sta yritetään luoda tilanne, jossa en pysty täyttämään jälkitoimitusta.

"Ei haluta myöntää virhettä"

Sarmasteen mukaan tilanteessa on kyse vain siitä, että HVK:ssa ja ministeriössä ihmiset yrittävät väistää vastuutaan asiasta.

– Ei haluta myöntää, että on tilattu väärin ja väärää tavaraa. Minä olen kuitenkin valmis hyvittämään heidän tekemänsä virheen ja voin toimittaa sairaalamaskeja tänne. Mutta vaikeaa se on, kun kukaan HVK:sta ei vastaa. Tämä on todella kummallinen tilanne, liikemies sanoo.