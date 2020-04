Onni Sarmaste epäilee, että KRP haluaa hänet kuulusteluihin: "Poliisit saattavat myös tulla hakemaan minut yllättäen" – tyrmää väitteet maskien allergia- ja hajuhaitoista

Valmis kuulusteluihin

– Olen toimittanut lyhyessä ajassa Suomeen hengitysmaskeja, joita minulta on tilattu. Toimitus on ollut tilauksen mukainen. Nyt vain jonkun ministeriössä tai Huoltovarmuuskeskuksessa pitäisi myöntää, että he ovat tehneet virheen tilausvaiheessa, kun eivät vaatineet sairaalatasoisia maskeja, Sarmaste sanoo.

Sarmasteelle on jo maksettu viisi miljoonaa euroa maskeista, mutta noin kaksi miljoonaa euroa on jäädytetty hänen tililtään. Liikemies on sanonut HVK:lle, että perusteita kaupan purkuun ei ole, koska tavara on toimitettu ja se on otettu käyttöön.