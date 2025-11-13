Suomen Jääkiekkoilijat (SJRY) kannattaa jääkiekon pääsarjan siirtymistä 12+10 joukkueen liigaan. SJRY vaatii myös muutoksia Liigan ehdottamiin sarjamalleihin, joista jääkiekkoilun pääsarjan osakasseurojen on tarkoitus päättää marraskuun lopun yhtiökokouksessa.

Liigan strategiatyöryhmä esittää kaksitasoisia 12+10 tai 14+10 joukkueen sarjoja. Molemmissa malleissa nousijat ja putoajat ratkaistaan kahden ottelun karsintasarjalla.



– Sarjojen välillä läpi linjan tulee aina olla mahdollisuus suoraan nousuun ja putoamiseen, SJRY linjaa tiedotteessaan.



SJRY vaatii muutosta Liigan omistukseen ja päätöksentekojärjestelmään. Liigan yhtiökokoukseen on tulossa ehdotus, että nykyisen osakemallin sijaan sarjoissa voisi pelata myös lisenssimaksulla. SJRY kannattaa siirtymistä puhtaaseen lisenssimalliin.