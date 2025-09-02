SM-liigan sarjamalleja käytiin läpi – tällaisia tietoja kokouksesta kantautui

Jääkiekon SM-liigan tulevaisuuden näkymiä käytiin läpi tiistaina pääkaupunkiseudulla.

Päivän kokoukseen osallistuivat SM-liigaseurojen puheenjohtajat sekä sarjan johto. Aihelistalle nousi muun muassa seikka, joka on puhututtanut kotimaista kiekkoväkeä jo tovin ajan.

Eli SM-liigan tulevaisuuden sarjamalli.

Liiga on ollut monella tapaa kovan paineen alla, sillä sen nykyinen malli eli 16 joukkueen sarja on kerännyt kritiikkiä. Isoin huolenaihe on herännyt siitä, miten kotimainen pelaajatuotanto ei meinaa kattaa 16 joukkueen tarpeita.

Oma paine on tullut myös siitä, että helsinkiläinen suurseura Jokerit on yhä sarjaporrasta alempana eli Mestiksen puolella. Jokereita on viety erinäköisissä kabinettipuheissa kovasti Liigan suuntaan.

MTV Urheilun tietojen mukaan tiistain kokouksessa ei tehty vielä mitään sen isompia päätöksiä.

Todennäköisempi ajankohta päätösten teolle on loka-marraskuun taite, mihin osuu myös Liigan varsinainen yhtiökokous.

MTV Urheilun lähde väläytteli, että tilaisuudessa olisi rajattu jo jonkinlaisia malleja pois vaihtoehtojen joukosta. Mutta se, että mitä ratkaisua ja mitä mallia sarja lähtee edistämään, on vielä auki.

Julkisuudessa esillä ovat olleet muun muassa skenaariot, missä Suomen kahdelle ylimmälle sarjaportaalle tehtäisiin 10+10 tai 12+12 joukkueen mallit. Eli perustettaisiin niin sanotut A- ja B-liigat.

Yhtenä vaihtoehtona esiin on noussut myös ratkaisu, missä sarjan joukkuemäärä kasvaisi kahdella (18) ja käyttöön otettaisiin konferenssimalli. Tässä skenaariossa Jokerit ja Joensuun Kiekko-Pojat olisivat tyrkyllä Liigaan.

– Ei ole vielä mitään kerrottavaa. Työ jatkuu ja siinä kestää vielä, MTV Urheilun lähde sanoi kokoukseen ja sarjamallitilanteeseen liittyen.

Uusi SM-liigakausi alkaa tasan viikon päästä eli 9. syyskuuta.