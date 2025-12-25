MTV Urheilun Liigaviikossa jaettiin joulutodistukset jääkiekon SM-liigan seuroille. Kymppikerhoon ylsi neljä joukkuetta.

Liigaviikko niputtaa

SM-liigan puheenaiheet! Uusi jakso katsottavissa MTV Katsomossa torstaisin.

Arviossa joukkueet on jaettu neljään neljän joukkueen ryhmään tuon hetkisen sarjasijoituksen mukaan.

Kympillä alkavaan arvosanaan asiantuntija Karri Kiven kirjoissa ylsivät Tappara, KooKoo, Ässät ja jyväskyläläinen JYP, joka on noussut lamavuosien jälkeen puheenaiheeksi tähtipelaaja Sami Vatasen ja päävalmentaja Petri Matikaisen johdolla.

– Petri Matikainen on energisoinut koko kaupungin, Kivi perustelee.

Millaisen arvosanan suosikkijoukkueesi sai syyskaudesta? Tämä selviää jutun videoilta. Liigaviikon jaksot voit katsoa kokonaisuudessaan ilmaiseksi MTV Katsomossa.

5:45 JYPin, SaiPan, KalPan ja Ilveksen joulutodistukset – pinnalle palannut JYP vetää kakkosnelikkoa.

4:48 Kiekko-Espoon, TPS:n, Pelicansin ja Jukurien joulutodistukset – nykyvireet vaihtelevat.

6:40 HIFK:n, HPK:n, Kärppien ja Sportin joulutodistukset – huutia Ouluun ja Hämeenlinnaan.