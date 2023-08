Mestaruudesta kamppaileva Veikkausliiga-seura soutaa vastavirtaan – radikaali muutos tähtää jättipottiin: "Alamme nähdä merkkejä siitä"

– Nyt kaikki näkevät, miten toimimme. Me emme halua tuhlata rahaa neljän kuukauden sopimuksiin, mitä muut seurat saattavat tehdä. Uskomme pelaajiimme ja prosessiin, joka meillä on menossa. Tulokset tulevat sitten sen mukana, SJK:n tekninen johtaja Richard Dorman sanoo.

Kesän aikana seura on toki tehnyt hankintoja, mutta vain tarpeeseen. Maalivahti Krisjānis Zviedris tuli paikkaamaan Englantiin palannutta Ovie Ejeheriä , ja seura on hankkinut muutaman nuoren lupaavan pelaajan. Dormanin mukaan SJK asetti ennen kauden alkua tavoitteekseen selviämisen europeleihin. Hyvin sujunut kesä ei ole muuttanut tavoitetta.

Mestaruuden jälkeen uusi suunta

Dormanin mukaan tavoitteena on, että edustusjoukkueeseen nousee vuosittain pari–kolme huippupelaajaa omasta akatemiasta. Panostus nuoriin näkyy SJK:n joukkueen keski-iässä, joka on kenties hieman yllättäen koko Veikkausliigan alhaisin, 23 vuotta.

– Strategia ei ole ainoastaan peluuttaa nuoria pelaajia, vaikka siltä voi hieman näyttää. Strategia on voittaa. Menestyä seurana ja voittaa jotain joka vuosi. Olla paras seura suomalaisessa jalkapallossa. Se on tavoitteemme ja strategiamme tähtää siihen, Dorman sanoo.

– Tapa, jolla pyrimme siihen, on rakentaa vahvempi pelaajapolku, jotta saamme enemmän hyviä, nuoria ja lahjakkaita pelaajia edustusjoukkueeseemme. Haluamme auttaa heitä kehittymään, koska se on kaiken ydin. Haluamme, että joukkue on nuori ja nälkäinen, ja jossa on myös kokemusta.