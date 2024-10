Pitääkö Suomessa työskennellä suomen kielellä? Henri Alén: "Tämä keskustelu on täysin pöyristyttävää"

Kielitaitovaatimus ihmetyttää Alénia: "Tämä keskustelu on täysin pöyristyttävää"

Suomen kielen taito korostuu työelämässä, varsinkin työpaikkailmoituksissa. Ravintola-alalla kielitaito on tärkeää, muttei tärkeintä.

– Toinen on se, että on halu keskustella. Jos henkilökunnalla ei ole halua yrittää käydä keskustelua, työntekijällä ei ole halua ratkaista niitä juttuja, eihän siitä sitten mitään tule. Se on ihan sama suomalaisten kanssa, Alén sanoo.