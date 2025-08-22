Li Andersson haastaa Suomen suunnan: "Ideat eivät synny eduskunnan sisällä"

Li Andersson järjestää lauantaina oman festivaalin, jolla haastetaan Suomen nykyistä politiikkaa.

Europarlamentaarikko Li Andersson (vas.) on järjestäjänä Käänne-festivaalissa, jonka tarkoituksena on haastaa Suomen poliittista kenttää ja luoda uusia ideoita.

Anderssonin mukaan lauantaina järjestettävässä uudessa festivaalissa tekijöinä on ihmisiä, joita yhdistää tarve tehdä suunnanmuutos, esimerkiksi Suomen taloustilanteeseen.

– Haluamme luoda tilaa yhteiskuntapoliittiselle keskustelulle ja uusien ideoiden esittämiselle, Andersson kertoi.

Eduskunnassa ei keskustella

Anderssonin mielestä Suomen eduskunta ei tarjoa sellaista keskustelualustaa, jolla voitaisiin "aidosti" käydä keskustelua, mihin suuntaan tätä maata pitäisi viedä. 

– Eduskunnassa ollessani kokemukseni oli se, että uudet ideat eivät synny eduskunnan sisällä, vaan ne tulevat kansalaisyhteiskunnan, tieteen tai kulttuurin puolelta.

Käänne-festivaalissa yhtenä tavoitteena on Anderssonin mukaan tuoda yhteiskuntapolitiikka ja kulttuuri yhteen. Luvassa festivaalilla on siis myös kulttuuriohjelmaa.

Suomen talous kuralla

Anderssonin mukaan Suomessa pitäisi käydä rakentavaa keskustelua siitä, miten voitaisiin luoda kestävää talouskasvua, oikeudenmukaista politiikkaa ja uusia ideoita hyvinvointivaltion päivittämiseen.

Nykyisen hallituksen taktiikka on hänen mukaansa osoittautunut huonoksi. Toivotut myönteiset vaikutukset talouteen ovat jääneet puuttumaan, kun hallitus on leikannut ostovoimasta ja korottanut arvonlisäveroa, Andersson näkee.

– Meillä on EU:n korkeimpia työttömyysprosentteja ja avoimia työpaikkoja on vähemmän kuin koronakriisin aikana. Oikeiston talousopit eivät selvästi toimi, Andersson linjaa.

