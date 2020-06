Suomen talous muita Pohjoismaita heikompi – Kulmuni peräänkuuluttaa uudistusten perään: "Se on se suurin ero meidän ja muiden Pohjoismaiden välillä"

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin mukaan Suomen talouden tulevaisuus näyttää hankalalta. Hän huomauttaa, että Suomen taloudellisen elinkeinorakenteen tilanne oli jo ennen koronavirusepidemiaakin vaikeampi kuin muilla Pohjoismailla – ja koronavirusepidemia on syventänyt Suomen talousnäkymiä entisestään.

Kansliapäällikkö Martti Hetemäen raportin mukaan Suomella on edessään vähintään 7 miljardin euron suuruinen koronan jälkeinen kulukuuri. Kulmunin mukaan syksyn budjettiriihi tuleekin olemaan hankala.

Tästä syystä uudistuksiin on ryhdyttävä

Kulmunin mukaan talousahdingon helpottamiseksi Suomessa on ryhdyttävä uudistuksiin, joihin muissa Pohjoismaissa on tartuttu jo vuosikymmeniä sitten. Jos uudistuksiin ei ryhdytä, Kulmunin mukaan Suomen työllisyydellä on surkeahko lähitulevaisuus.