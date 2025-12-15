– Lapsilla kasvu oli vielä suurempaa, nimittäin +3,5 prosenttiyksikköä ollen 17,3 prosenttia. Molemmat luvut ovat edelleen EU-keskiarvojen alapuolella. Edellisenä vuonna Suomi oli vielä tällä indikaattorilla paras suoriutuja.

Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä elävien osuus kasvoi hieman ja oli liki 17 prosenttia vuonna 2024.

Suomi joutui EU:n sosiaalisen kehityksen tarkkailuluokalle eriarvoisuuden kasvun takia. Erityisinä ongelmina EU näkee Suomen terveydenhuollon ja työttömyyden.

