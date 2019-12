Li Andersson hallituksen eroon kulminoituneesta kriisistä: "Totta kai tällainen jättää haavoja – etenkin sosiaalidemokraattien ja keskustan välille"

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson kertoi Huomenta Suomessa millaisen särön episodi on jättänyt hallituspuolueiden välille.

– Pidän kuitenkin tärkeänä, että kaikki puolueet ovat selvästi linjanneet olevansa sitoutuneita hallitusohjelmaan, josta on yhdessä sovittu. Toivon, että tie eteenpäin lähtee asioiden pohjalta, koska ne ovat se syy, joka yhdistää ja jonka takia tässä hallituskokoonpanossa ollaan.

– No keskusta on nyt myöskin tuonut julkisuuteen, tai syyt vuotivat julkisuuteen, miten se nyt menikään, minkä pohjalta he päätöksensä tekivät, Andersson toteaa.