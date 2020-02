Li Andersson hallituskohusta: "Olisi tervettä vaihtelua Suomessa, että meillä olisi hallitus, joka suostuisi istumaan kauden loppuun"

– Itse keskityn näihin asioihin ja luulen, että suomalaiset ovat myös kiinnostuneita asioista ja meidän konkreettisista toimenpiteistä kuin juoruiluun perustuvista vuodoista, kuka on riidoissa kenenkin kanssa, Andersson sanoo.

MTV:n Uutisextrassa vieraillut opetusministeri vakuuttelee, että hallitus on toimintakykyinen.

– Totta kai aina, jos on viisi eri puoluetta hallituksessa, eri kantojen ja näkemysten välillä on yhteensovitettavaa. Minusta hallitus on yhtenäinen tällä hetkellä ja pystynyt saamaan aikaan paljon isoja asioita lyhyessä ajassa.